Якщо поставити крапку в питанні проспекту Жукова, у Терехова не буде на чому піаритися, – експерт

В.о. мера Харкова Ігор Терехов абсолютно не зацікавлений ставити крапку в питанні існування проспекту Жукова, інакше представники мерії домагалися б у суді відстоювання позиції мерії з цього питання

Про це на своїй сторінці в Facebook написала політичний експерт Яніна Соколовська.

За її словами, керівництво міста "не сильно горіло бажанням відстоювати право на існування назви проспекту Жукова, оскільки представники мерії не прийшли на суд, який скасував рішення мерії про перейменування проспекту Петра Григоренка в проспект Жукова".

"І зрозуміло чому: Терехов при кожному зручному випадку клянеться-божиться, що відвоює колишню назву проспекту, але на судові засідання ані він, ані його представники при цьому не ходять", – написала Яніна Соколовська.

Вона також додала, що "це змушує думати, що Терехов використовує сюжет з проспектом Жукова-Григоренка виключно як елемент передвиборчої риторики, думаючи, що частині електорату це приємно чути".

"Судячи з реальних дій, Терехов воліє просто злити тему проспекту. Для того, щоб мати вагомі аргументи в суді, йому слід було б організувати громадські слухання про зворотнє перейменування. Але якщо на слуханнях більшість харків'ян скажуть "за Жукова", то Терехов автоматично стає ворогом проєвропейським харків'янам, а він розраховує на їхні голоси в другому турі мерських виборів. Якщо переможе назва "генерала Григоренка", то Терехов стане ворогом іншої частини електорату", – заявила Соколовська.

Вона також додала, що"Терехову явно вигідна невизначеність в питанні перейменування проспекту, але попіаритися на цій темі він завжди готовий". "А якщо в питанні буде поставлена крапка, то і тема для піару зникне", – резюмувала Соколовська.

Нагадаємо, 24 лютого на сесії Харківської міської ради депутати підтримали повернення проспекту Петра Григоренка імені Георгія Жукова.

24 травня на засіданні суду без представників міськради суддя заслухала позиції трьох позивачів.

10 червня 2021 року Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення мерії про перейменування проспекту Петра Григоренка в проспект Жукова. При цьому юристи Харківської міськради на засідання суду знову не з'явилися.