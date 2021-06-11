ЗМІ про півроку Терехова на чолі Харкова: зловживання і безгосподарність

За півроку Ігоря Терехова на чолі Харкова актуальні для міста проблеми так і не були вирішені - більше того, штучно створюються нові

Про це пише "РБК-Україна" у своїй статті "Неміцний господарник. Як Терехов провалює "випробувальний термін" на посаді керівника Харкова".

Підводячи підсумки перебування Терехова біля керма мерії, журналісти відзначають, що він провалив боротьбу з COVID-19. "Безпосередньо в облцентрі ситуація дійшла до катастрофи. Заповненість лікарняних ліжок у місті в квітні доходила до 99%. Не вистачало кисневих концентраторів і лікарського персоналу... при цьому Терехов так і не пішов на рішучі заходи, закривши Харків на локдаун за прикладом багатьох інших українських міст. Провалили в місті і початок вакцинаційної кампанії", - пише видання.

Автори відзначають, що в самий розпал коронавірусної кризи в місті сам Терехов полетів на курорт в турецькій Анталії – пізніше подаючи цю поїздку як робоче відрядження.

На думку видання, нічого не було зроблено Тереховим і для вирішення старих проблем, серед яких "деградація сфери ЖКГ, "втома" міської інфраструктури, транспортні проблеми, екологія, якість медичного обслуговування, заповненість шкіл і дитячих садків".

"Близько третини всіх комунальних підприємств міста працюють у збиток. Фактично, навколо кожного грошового потоку з міськбюджету утворилася своя "інфраструктура" з компаній-прокладок і підрядників, пов'язаних з міськими топ-чиновниками", - підводять підсумки господарської діяльності Терехова журналісти.

При цьому видання відзначає зловживання при реконструкції зоопарку, вартість якої вже дійшла до двох мільярдів гривень, що набагато дорожче недавно реконструйованого зоопарку в Дубаї, площа якого в кілька разів більше.

Відзначили в статті і бажання Терехова пограти на почуттях харків'ян з Днем перемоги, що, на думку авторів, "несе в собі велику небезпеку".

"Багатомісячний "випробувальний термін" Терехова ще триватиме до жовтневих виборів. Але судячи з того, як здобувач повноцінної мерської посади проявив себе за цей час, харків'янам – як, по суті, "роботодавцю" місцевої влади – буде логічно заявити Терехову в жовтні: "Вибачте, ви нам не підходите", підбиває підсумок видання.

Нагадаємо, Харківська міськрада 24 лютого припинила повноваження Геннадія Кернеса, який помер від коронавірусу ще 17 грудня минулого року в Німеччині. 30 березня Верховна Рада призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.