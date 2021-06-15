Експерт: Увічнення пам'яті Кернеса Терехов перетворює на свій нескінченний піар

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написала політичний експерт Яніна Соколовська.

"Ось уже півроку в.о. мера Ігор Терехов розповідає про увічнення пам'яті Геннадія Кернеса. І сьогодні Терехов урочисто оголосив, що у нього навіть щось вийшло зробити. Майже. Сьогодні топонімічна комісія міськради вирішила рекомендувати депутатам на найближчій сесії (14.07) присвоїти покійному меру звання почесного громадянина міста. Іронія ситуації в тому, що Терехов цілком міг ініціювати питання про присвоєння Геннадію Кернесу звання почесного громадянина Харкова ще на початку року. І це питання було б вже мінімум три місяці як вирішене", - написала експерт.

Але справа в тому, впевнена Соколовська, що "пам'ять Кернеса для Ігоря Терехова - це виключно джерело передвиборчого піару. Це джерело не бездонне, а розтягнути треба до дня голосування 31 жовтня. Як очільнику міста йому ж зовсім нічим похвалитися, тому їде до своєї мети на чому може".

За словами експерта, тема Кернеса в риториці Терехова "пожвавлюється з щомісячною періодичністю - ніби за графіком. Ось опитування про увічнення пам'яті Кернеса двічі за останні пару місяців запускали. Був ще один раніше - взимку. Результати двох пішли в нікуди, про третій Терехов обіцяє відзвітувати після 27.06, дня народження Геннадія Кернеса. А 14.07 - голосування на сесії про присвоєння Кернесу почесного громадянства Харкова".

"Обіцянки Терехова увічнити змінюються по черзі опитуваннями громадської думки і пропозиціями присвоїти звання почесного громадянина. Але - з самого початку року, коли зайшла мова про пам'ять Кернеса, все це продовжує залишатися порожнім звуком! Адже в реальності не робиться нічого, все під слушними приводами переноситься на майбутнє! Що ж, майстерність вішати локшину на вуха виборцям - це теж майстерність. Цінителі можуть поаплодувати", - написала Соколовська.

Вона також нагадала, що одночасно з Кернесом звання почесного харків'янина мають намір присвоїти лікарю Євгену Комаровському. "Навесні, в розпал пандемії коронавірусу в Харкові Комаровський прочитав перед депутатами і Тереховим цілу лекцію про COVID-19. Цей акт просвітництва був, напевно, найцікавішим і найкориснішим, що сталося тоді в міськраді. Ну і Терехов собі намалював зірочку на фюзеляжі - мовляв, коронавірусу протистою разом з Комаровським! Хоча саме в цей час харківські лікарні просто лопалися від напливу ковідних пацієнтів, доводилося хворих розвозити по області. Та й Комаровський на пряме запитання відповів тоді на сесії - місто могло зробити набагато більше. І, мабуть, тільки ввічливість завадила доктору прямо сказати: а, якщо чесно, то ви пане Терехов провалили боротьбу з коронавірусом", - нагадала експерт.

"З гідним увічненням пам'яті Кернеса, як бачимо, теж провал. Хоча для цього потрібно не так вже й багато, але Терехову з політичних причин вигідніше і далі танцювати на кістках покійного, щоб підняти собі рейтинг", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Ігор Терехов обіцяв, що в Харкові буде гідно увічнена пам'ять Геннадія Кернеса, а рішення про те, як це зробити буде прийнято разом з харків'янами. Для того, щоб дізнатися думку містян з цього питання було проведено кілька онлайн-опитувань. Незважаючи на те, що Терехов виконує обов'язки мера Харкова вже півроку, нічого для увічнення пам'яті Кернеса за цей час зроблено не було.

Дострокові вибори Харківського міського голови відбудуться 31 Жовтня 2021 року.