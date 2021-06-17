В Харькове на пост мэра могут претендовать трое: Добкин, Терехов и Светличная – Чевордов

Об этом в эфире на YouTube-канале InterVizor сказал политический эксперт Юрий Чевордов.

По его мнению, если исходить из различных социологических исследований, то есть три человека, которые способны победить на выборах – это Михаил Добкин, Игорь Терехов и Юлия Светличная.

"В одних социологиях у Добкина больше, у Терехова – меньше, в других наоборот. Ну правду мы узнаем на выборах. Но, если взять примерно, то у Светличной там до 20%, у них там – до 30%. Борьба будет в этом треугольнике. Все остальные, которые будут участвовать в выборах – это не для "победить", – считает Чевордов.

Эксперт отметил, что Михаил Добкин – политик, имеющий свой электорат в Харькове. Он может кому-то нравиться в масштабах Украины или не нравиться, но он четко понимает, что он делает, он работает на свой электорат в Харькове, который безусловно есть. Добкин, когда говорит о том, что он наследник Кернеса, когда они с Тереховым начинают выяснять, кто наследник, у Добкина это получается органично, потому что у Добкина был с Кернесом политический общий союз", - сказал эксперт, добавив, что они действительно были единомышленниками и политически шли вместе.

"Они в принципе долгое время были, они много вместе делали, их не сильно и разделяли", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Чевордов отметил, что Добкин – это публичный политик со своей позицией. "Он может сходить в эфир, он может пообщаться с людьми, он может прийти в толпу людей и отстаивать свою точку зрения. Он может быть резким, он может обострить дискуссию, когда это надо. То есть он публичный политик, а выборы же выигрываются публично", –подчеркнул Чевордов.

Вместе с тем, он считает и.о. мэра Харькова Игоря Терехова функционером, а не политиком. "Он выполнял какие-то функции. Он был у Авакова замом, потом перешел к Кернесу – работал у него замом. То есть он выполнял какие-то функции. А здесь ему нужно быть политиком причем сразу без подготовки и все это делать. Конечно ему это тяжело дается, потому что он на мой взгляд – человек без политической идентичности. Что я имею ввиду: у Добкина есть своя позиция по каким-то ключевым вопросам. Он может внятно ответить на каждый из них", – сказал эксперт.

По его мнению, Терехов сегодня в очень сложной ситуации, потому что у него нет четкого убеждения. "Вот история с Жуковым - вот зачем? Это история называется политически НедоДобкин, потому что у Добкина это все равно получится лучше", – подчеркнул Чевордов. Также эксперт вспомнил историю с Благодатным огнем.

"Благодатный огонь всегда привозил Добкин, так сложилось, эта тема условно за ним в сознании жителей города закрепилась и все. Но вот Терехов решил стать верующим и привезти в этот раз Благодатный огонь, чтобы не Добкин. Вот что Терехову надо было делать в такой ситуации? Надо было встать на госпозицию и сказать, что в стране корона, по возможности останьтесь дома. Но сражения эти с Добкиным – это детский сад", – отметил Чевордов.

Кроме того, по прогнозу эксперта, если Юлия Светличная все же будет баллотироваться в мэры Харькова, то во второй тур выйдут она и Михаил Добкин. Тогда, по его мнению, у Терехова не будет шансов. Если же Светличная не пойдет, то это будут выборы между Тереховым и Добкиным, подытожил Чевордов.

Напомним, что согласно результатам проведенного 28 марта социологического опроса на тему "электоральные предпочтения жителей Харькова", выборы мэра Харькова прошли бы в два тура и во втором туре наибольшую поддержку получил бы Михаил Добкин – 44,1%, а его главный конкурент секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов – 35%.

Как ранее писал RegioNews, неудержимое желание секретаря горсовета и одновременно временного мэра Харькова Игоря Терехова пиариться на теме Пасхи в очередной раз сыграло против него. Мало того, что устроенная им тщеславная гонка за Благодатным огнем не имела ничего общего ни с духом праздника Воскресения Господнего, ни с христианством вообще, так Терехов своим неумелым пиаром настроил против себя и священников, и верующих, и неверующих харьковчан.