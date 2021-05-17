Журналіст RegioNews оскаржив в суді дії Нацполіції, яка досі не відкрила провадження за його заявою про напад охорони Терехова

Журналіст RegioNews Ілля Колтунов звернувся до Київського районного суду Харкова зі скаргою на дії Нацполіції, яка досі не відкрила провадження за його заявою про напад охорони в.о. міського голови Ігоря Терехова

Скарга Іллі Колтунова була зареєстрована в Київському районному суді 17 травня. Протягом тижня суд має ухвалити рішення про початок судового провадження, повідомляє RegioNews.

Нагадаємо, напад на Іллю Колтунова охороною Ігоря Терехова стався ввечері 13 травня під час зустрічі в.о. мера Харкова с мешканцями Салтівського житлового масиву. Після того, як журналіст запитав у Терехова, як той збирається увічнювати пам'ять Кернеса і чому досі нічого для цього не було зроблено, в.о. мера повернувся до журналіста спиною та почав тікати.

В той же час кілька чоловіків кремезної статури - охоронців Терехова накинулися на журналіста, перешкоджаючи йому спілкуватися з Тереховим. У Іллі Колтунова намагалися вихопити з рук мікрофон, штовхали його, погрожували і ледь не повалили на землю.

14 травня Колтунов звернувся з заявою про напад на нього охороною Терехова та перешкоджання законній професійній діяльності журналіста до Холодногірського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області. Заяву було зареєстровано в установленому порядку старшим інспектором ХРУП №2 О. Яковенко. За вимогою закону дані заяви мають бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань не пізніше 24 годин з моменту реєстрації заяви.

Проте станом на 17 травня дані в ЄОДР так і не були внесені. У зв'язку з чим Ілля Колтунов звернувся до Київського районного суду м. Харкова.

Інформацію про напад на журналіста було направлено до Національної спілки журналістів України, де висловили своє занепокоєння та заявили про неприпустимість насильства щодо журналістів.

В парламентському комітеті з питань свободи слова запевнили редакцію RedgioNews, що на одному з найближчих засідань розглянуть інформацію про напад охорони Терехова на журналіста.