Нацполиция открыла производство по факту нападения охраны Терехова на журналиста RegioNews

Об этом говорится в официальном сообщении Отдела коммуникации полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, с заявлением о нападении "в Харьковское районное управление полиции № 2 обратился 26-летний харьковчанин, свободный журналист".

"Мужчина пояснил, что 13 мая по проспекту Юбилейному он выполнял редакционное задание и задал несколько вопросов должностному лицу горсовета. После чего неизвестные мужчины начали препятствовать осуществлять его работу", - говорится в сообщении.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Проводится досудебное расследование", - заявили в Нацполиции.

Напомним, нападение на журналиста RegioNews Илью Колтунова охраной Игоря Терехова произошло вечером 13 мая во время встречи и.о. мэра Харькова с жителями Салтовского жилого массива. После того как журналист спросил у Терехова, как тот собирается увековечивать память Кернеса и почему до сих пор ничего для этого не было сделано, и.о. мэра повернулся к журналисту спиной и начал убегать.

В то же время несколько мужчин крепкого телосложения - охранников Терехова набросились на журналиста, препятствуя ему общаться с Тереховым. У Ильи Колтунова пытались выхватить из рук микрофон, толкали его, угрожали и едва не повалили на землю.

14 мая Колтунов обратился с заявлением о нападении на него охраной Терехова и препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста в Холодногорское районное управление полиции №2 Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Заявление было зарегистрировано в установленном порядке старшим инспектором ХРУП №2 А. Яковенко. По требованию закона данные заявления должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований не позднее 24 часов с момента регистрации заявления. Однако по состоянию на 17 мая данные в ЕОДР так и не были внесены. В связи с чем Илья Колтунов обратился в Киевский районный суд г. Харькова.

Информацию о нападении на журналиста была направлена в Национальной Союза журналистов Украины, где выразили свою обеспокоенность и заявили о недопустимости насилия в отношении журналистов.

19 мая Илью Колтунова заслушали члены парламентского Комитета по вопросам свободы слова. По итогам выступления Колтунова комитет единогласно принял решение обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову и его заместителю по Антону Геращенко относительно того, чтобы заявление журналиста RegioNews Ильи Колтунова о нападении на него со стороны охраны и.о. мэра Харькова Игоря Терехова было внесено в ЕРДР и расследовано.