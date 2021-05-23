У Харкові на території покинутого елеватора підірвали ще одну будівлю

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Сьогодні, 23 травня, близько 10 години ранку у Харкові підірвали багатоповерхову будівлю на території покинутого елеватора в районі Південного вокзалу

Про це повідомляють Telegram-канал "Харьков LIVE", видання Depo.UA, передає RegioNews.

Нежитлову шестиповерхову будівлю по вулиці Чоботарська, 80 з цегли та залізобетону раніше використовувалася для технічних потреб.

Під час підриву вулиця Євгена Котляра була перекрита для транспорту та пішоходів.

Одразу після вибуху заряду, що був закладений біля фундаментів споруди, будівля розділилася на дві частини – цегляну та залізобетонну. Ці частини впали хоч і приблизно одночасно, однак окремо”, - йдеться в повідомленні.



На території елеватора залишається одна семиповерхова залізобетонна споруда, де раніше знаходилась адміністративна частина підприємства. Наразі не відомо чи будуть її демонтовувати шляхом підриву.

Нагадаємо, 16 травня у центрі Харкова підірвали будівлю покинутого елеватора, він не працює з середини 1990-х років.