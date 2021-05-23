В Харькове на территории заброшенного элеватора взорвали еще одно здание

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Сегодня, 23 мая, около 10 часов утра в Харькове взорвали многоэтажное здание на территории заброшенного элеватора в районе Южного вокзала

Об этом сообщают Telegram-канал "Харьков LIVE", издание Depo.UA, передает RegioNews.

Нежилое шестиэтажное здание по улице Чеботарская, 80 из кирпича и железобетона ранее использовалась для технических нужд.

Во время подрыва улица Евгения Котляра была перекрыта для транспорта и пешеходов.

Сразу после взрыва заряда, который был заложен возле фундаментов сооружения, здание разделилось на две части - кирпичную и железобетонную. Эти части упали хотя и примерно одновременно, однако отдельно", - говорится в сообщении.

На территории элеватора остается одно семиэтажное железобетонное сооружение, где раньше находилась административная часть предприятия. Пока не известно, будут ли ее демонтировать путем подрыва.

Напомним, 16 мая в центре Харькова взорвали здание заброшенного элеватора, он не работает с середины 1990-х годов.