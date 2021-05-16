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16 травня 2021, 13:08 8

У центрі Харкова підірвали будівлю покинутого елеватора

16 травня 2021, 13:08 8
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Елеватор не працює з середини 1990-х років
Елеватор не працює з середини 1990-х років
Фото Суспільне.Харків
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16 травня в районі Південного вокзалу у Харкові демонтували частину покинутого елеватора. Подивитися на вибух зібралися близько сотні людей. Демонтаж минув успішно.

Про це повідомляє Суспільне.Харків, передає RegioNews.

Перед вибухом комунальники перекрили рух вулицею Євгена Котляра.

О 10:00 пролунав вибух — будівля падала в бік спорткомплексу "Локомотив". Піднявся стовп пилу.

Елеватор стоїть у центрі міста і, чесно кажучи, не прикрашає наше місто. Ми питанням знесення та вибуху саме цієї будівлі займалися місяць, — сказав голова правління "Житлобуд-1", яка забудує територію, Валерій Арутюнов.

За його словами, це був не останній підрив.

Позаду стоїть менша будівля. Ми підірвали велику будівлю, а там вже підготуємось і протягом місяця теж підірвемо, — додав він.

На цьому місці планується будівництво житлового мікрорайону.

Як повідомлялося, 27 квітня у Києві відбулися зіткнення поліції і ФОПів через знесення МАФів. Деяких протестувальників поліція відвезла у відділення.

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