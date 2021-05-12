Терехов влаштував цинічний піар з увічненням пам'яті Кернеса - експерт

Терехов в черговий раз хоче експлуатувати ім'я Геннадія Кернеса

Терехов в черговий раз хоче експлуатувати ім'я Геннадія Кернеса

В. о. мера Харкова Ігор Терехов вирішив за допомогою онлайн-опитування харків'ян про те, як краще увічнити пам'ять померлого Геннадія Кернеса, заробити собі політичні бали і підняти рейтинг

Про це у себе в Facebook написав політичний експерт Олексій Якубін.

На його думку, сьогодні стало дуже модно використовувати всякого роду опитування і петиції як піар-інструмент, який допомагає підвищити рейтинг і зробити інформаційний вихлоп, а по суті – ні до чого не зобов'язує.

"Ось і в Харкові, де будуть вибори міського голови, в.о. мера Ігор Терехов вдався до цього способу. І в черговий раз він хоче використовувати ім'я Геннадія Кернеса собі на допомогу. Цього разу у вигляді онлайн-опитування харків'ян про те, як краще увічнити пам'ять колишнього очільника міста. Пропонується назвати його ім'ям парк, нову станцію метро, вулицю, присвоїти ім'я школі, де Кернес навчався, випустити марку або поставити пам'ятник. Або запропонувати свій варіант", - пише експерт і задається питанням, що тут не так? На його думку, відповідь проста: все не так.

"По-перше, опитування робиться від імені "Блоку Кернеса - успішний Харків", з якого Ігор Терехов ім'я Кернеса без вагань вже викреслив – у передвиборчій агітації він тепер виглядає як "Успішний Харків! Ігор Терехов". Вже увічнив, так увічнив! І без всяких опитувань", - вважає Якубін.

По-друге, на його думку, подібне опитування в тій формі, як воно проводиться, не тягне навіть на вивчення громадської думки. "А якщо його намагатися представити передбаченим законом громадським обговоренням перед прийняттям рішення, то таке обговорення проводиться за зовсім іншою процедурою – не на сторінці в соцмережі і телеграм-каналах, як в даному випадку. Тобто це акція без жодних наслідків і зобов'язань для її організаторів", – пише експерт.

По-третє, експерт упевнений, що у міськради на чолі з Тереховим було предостатньо часу, щоб як мінімум один з варіантів вже втілити в реальність. "А при серйозному підході - взагалі будь-який, тому що провести громадське слухання теж часу було в надлишку. Чому ж не зробили? Бо не хотіли. Тому що тепер "Успішний Харків! Ігор Терехов", - зазначає Якубін.

На додаток, більшість запропонованих в опитувальнику варіантів вже були представлені на сайті міськради в розділі петицій – тобто в прийнятній формі громадського обговорення.

"Але дивним чином це обговорення виявилося організовано так, щоб голоси опитаних розсіялися – петицій з одного питання було відразу кілька, і зібрати необхідну кількість голосів було просто неможливо. А голоси не зібралися - ну і питання знімається, і Терехов і міськрада з чистою совістю можуть сказати: "Вибачте, дорогі харків'яни, ви ж самі не захотіли". Що, власне, Терехов і зробив ще місяць тому", – підсумував Якубін.

За його словами, це не громадське обговорення, а фейк, імітація, піар. "А не так цинічно, тому що це виглядає, як піар на кістках, а вигоду отримати розраховує той, хто, говорячи про пам'ять Кернеса, не демонструє її в справах", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, ще в квітні Ігор Терехов змінив назву політичної партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", прибравши звідти першу частину назви. Вся брендована продукція партії зараз підписується "Успішний Харків Ігор Терехов".

Нагадаємо, Геннадій Кернес на виборах у жовтні 2020 року був обраний міським головою Харкова. 16 грудня 2020 року він помер у берлінській клініці "Шаріте" в результаті ускладнень від COVID-19.

Після смерті Кернеса в грудні 2020 року виконуючим обов'язки міського голови став секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 Жовтня 2021 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса через його смерть.