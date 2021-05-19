Комитет по свободе слова единогласно поддержал обращение к Авакову относительно нападения охраны Терехова на журналиста RegioNews

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова единогласно принял решение обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову и его заместителю Антону Геращенко относительно того, чтобы заявление журналиста RegioNews Ильи Колтунова о нападении на него со стороны охраны и.о. мэра Харькова Игоря Терехова было внесено в ЕРДР и расследовано

Такое решение было принято на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова в среду, 19 мая, сообщает RegioNews.

Члены парламентского Комитета рассмотрели на заседании обстоятельства нападения на журналиста, просмотрели видеозапись и заслушали показания самого Ильи Колтунова. Журналист в частности отметил, что несмотря на то, что его заявление о правонарушении было зарегистрировано в Холодногорском районном управлении полиции №2 еще 14 мая, сведения о нападении на него до сих пор не внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По единогласному мнению членов Комитета, нападение на Илью Колтунова со стороны охранников Терехова можно квалифицировать по статье №171 Уголовного кодекса Украины "Препятствование законной профессиональной деятельности журналиста".

Председатель Комитета Нестор Шуфрич отметил, что действия журналиста относительно подачи заявления о внесении сведений в ЕРДР являются вполне обоснованными.

Член комитета Евгений Брагар со своей стороны отметил, что уголовные производства по статье №171 очень сложно возбуждаются. "Я считаю, что мы должны помочь журналисту и сделать все, что в наших силах", - сказал он.

По итогам заседания все пять членов комитета единогласно проголосовали за обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову и его заместителю Антону Геращенко, который курирует в МВД вопросы защиты прав журналистов.

Напомним, нападение на Илью Колтунова было совершено вечером 13 мая во время встречи Игоря Терехова с жителями Салтовского жилого массива. После того, как журналист спросил у Терехова, как тот собирается увековечивать память Кернеса и почему до сих пор ничего для этого не было сделано, и.о. мэра повернулся к журналисту спиной и начал убегать.

В то же время несколько мужчин крепкого телосложения - охранников Терехова набросились на журналиста, препятствуя ему общаться с Тереховым. У Ильи Колтунова пытались выхватить из рук микрофон, толкали его, угрожали и едва не повалили на землю.

Информацию о нападении на журналиста было направлено в Национального союза журналистов Украины, где выразили свою обеспокоенность и заявили о недопустимости насилия в отношении журналистов.