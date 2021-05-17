Журналист RegioNews обжаловал в суде действия Нацполиции, которая до сих пор не открыла производство по его заявлению о нападении охраны Терехова

Журналист RegioNews Илья Колтунов обратился в Киевский районный суд Харькова с жалобой на действия Нацполиции, которая до сих пор не открыла производство по его заявлению о нападении охраны и. о. городского головы Игоря Терехова

Жалоба Ильи Колтунова была зарегистрирована в Киевском районном суде 17 мая. В течение недели суд должен принять решение о начале судебного производства, сообщает RegioNews.

Напомним, нападение на Илью Колтунова охраной Игоря Терехова произошел вечером 13 мая во время встречи и.о. мэра Харькова с жителями Салтовского жилого массива. После того, как журналист спросил у Терехова, как тот собирается увековечивать память Кернеса и почему до сих пор ничего для этого не было сделано, и.о. мэра повернулся к журналисту спиной и начал убегать.

В то же время несколько мужчин крепкого телосложения - охранников Терехова набросились на журналиста, препятствуя ему общаться с Тереховым. У Ильи Колтунова пытались выхватить из рук микрофон, толкали его, угрожали и едва не повалили на землю.

14 мая Колтунов обратился с заявлением о нападении на него охраны Терехова и препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста в Холодногорское районное управление полиции №2 Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Заявление было зарегистрировано в установленном порядке старшим инспектором ХРУП №2 О. Яковенко. По требованию закона данные заявления должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований не позднее 24 часов с момента регистрации заявления.

Однако по состоянию на 17 мая данные в ЕРДР так и не были внесены. В связи с чем Илья Колтунов обратился в Киевский районный суд г. Харькова.

Информация о нападении на журналиста была направлена в Национальный союз журналистов Украины, где выразили свою обеспокоенность и заявили о недопустимости насилия в отношении журналистов.

В парламентском комитете по вопросам свободы слова заверили редакцию RedgioNews, что на одном из ближайших заседаний рассмотрят информацию о нападении охраны Терехова на журналиста.