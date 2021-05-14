Комитет по свободе слова рассмотрит ситуацию с нападением охраны Терехова на журналиста, - Шуфрич

На заседание комитета пригласят представителей и.о. мэра Харькова

На заседание комитета пригласят представителей и.о. мэра Харькова

Об этом в комментарии RegioNews заявил глава комитета, народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

В частности, комментируя инцидент с нападением на журналиста, Шуфрич отметил, что "по мере обострения политического противостояния в Харькове, к сожалению, нельзя исключить провокаций в отношении журналистов. Будем надеяться, что их не будет вообще, а если что-то и произойдет, то без тяжелых последствий для представителей масс-медиа".

"Что касается ситуации, когда охранники и.о. главы Харькова господина Терехова напали на журналиста, то если он обратился в полицию, оформил соответствующим образом заявление, то комитет по свободе слова готов рассмотреть его ситуацию, пригласив при этом представителей и.о. главы Харькова и рассмотреть на заседании комитета. Такая практика у нас есть", - заявил Шуфрич.

При этом депутат выразил сожаление, что комитету приходится рассматривать подобные вопросы: "Последний тому пример – это противостояние Труханова с журналистами, когда он препятствовал журналистской деятельности. Они написали заявление, он потом извинился перед ними, и журналисты отозвали свои заявления".

Также Шуфрич сообщил, что Верховная Рада "рассматривает вопрос об усилении ответственности для представителей правоохранительных органов за бездеятельность в отношении действий, направленных против журналистов. И в тех вопросах, когда есть физическое воздействие, и когда препятствуют".

Напомним, 13 мая охранники и.о. Харьковского городского головы Игоря Терехова напали на журналиста RegioNews Илью Колтунова, когда тот пытался задать временному главе города вопрос об увековечении памяти Геннадия Кернеса. У Ильи Колтунова пытались выхватить из рук микрофон, толкали его, угрожали и едва не повалили на землю.

В Национальном союзе журналистов Украины, комментируя инцидент, заявили: "Когда охранники или группа поддержки чиновника начинает толкать журналиста, угрожать или травить, то это абсолютно недопустимо и возмутительно".