Харківська влада тисне на компанії за розміщення реклами опонентів - Михайло Добкін

Політик не вважає відсутність реклами великою проблемою для себе

Політик не вважає відсутність реклами великою проблемою для себе

У Харкові на зовнішніх рекламних носіях можна розміститися лише в тому випадку, якщо їх вдалося зарезервувати до того, як стало відомо, що претендент на крісло мера балотуватиметься

Про це заявив журналістам міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін біля Меморіалу Слави, де відбувалися урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги, передає "RegioNews".

На питання про те, як політик протидіє забороні міської влади щодо використання зовнішніх рекламних носіїв, Добкін зазначив, що ситуація з розміщенням на білбордах у Харкові дуже неприємна.

"Я не можу розміститися. Я розміщуюся тільки на тих конструкціях, які ще до оголошення, що піду на вибори замовив у компаній, які я вже знаю давно. Компанії піддаються тиску, конструкції намагаються знести. Ми судимося, ми виграли два суди. Я думаю, що ми їх відстоїмо, але ви ж бачите, що рекламних конструкцій сьогодні в Харкові в 10 або 20 разів менше, ніж у влади, яка розміщується безкоштовно", – сказав Михайло Добкін.

При цьому він зазначив, що не вважає це великою проблемою для себе.

"Я думаю, що люди мене знають, мені рекламувати себе не треба, сьогодні сказали, що впізнали мене зі спини, хоч у мене і нова зачіска. Я думаю, що я словами і справами буду доносити до кожного харків'янина, а вирішувати будуть вони", – підкреслив політик.

Як раніше повідомляв RegioNews, Харківська міська влада постановила демонтувати білборди, на яких розміщена реклама міського голови Харкова (2006-2010) Михайла Добкіна.

У середині квітня Господарський суд Харківської області задовольнив позов рекламної компанії проти міської влади, яка мала намір демонтувати білборди з рекламою міського голови Харкова (2006-2010) Михайла Добкіна.

Добкін був Харківським міським головою в 2006-2010 роках і заявив про намір балотуватися в мери Харкова на позачергових виборах, призначених на 31 жовтня. Експерти вважають високими шанси Михайла Добкіна перемогти на виборах тимчасово виконуючого обов'язки мера Харкова Ігоря Терехова.