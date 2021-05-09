Харьковская власть давит на компании за размещение рекламы оппонентов – Михаил Добкин

Политик не считает отсутствие рекламы большой проблемой для себя

Политик не считает отсутствие рекламы большой проблемой для себя

В Харькове на наружных рекламных носителях можно разместиться лишь в том случае, если их удалось зарезервировать до того, как стало известно, что претендент на кресло мэра будет баллотироваться

Об этом заявил журналистам городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин возле Мемориала Славы, где происходили торжественные мероприятия по случаю Дня Победы, передает "RegioNews".

На вопрос о том, как политик противодействует запрету городской власти по использованию наружных рекламных носителей, Добкин отметил, что ситуация с размещением на билбордах в Харькове очень неприятная.

"Я не могу разместиться. Я размещаюсь только на тех конструкциях, которые еще до объявления, что пойду на выборы заказал у компаний, которые я уже знаю давно. Компании подвергаются давлению, конструкции пытаются снести. Мы судимся, мы выиграли два суда. Я думаю, что мы их отстоим, но вы же видите, что рекламных конструкций сегодня в Харькове в 10 или 20 раз меньше, чем у власти, которая размещается бесплатно", – сказал Михаил Добкин.

При этом он отметил, что не считает это большой проблемой для себя.

"Я думаю, что люди меня знают, мне рекламировать себя не надо, сегодня сказали, что узнали меня со спины, хоть у меня и новая прическа. Я думаю, что я словами и делами буду доносить до каждого харьковчанина, а решать будут они", – подчеркнул политик.

Как ранее сообщал RegioNews, Харьковская городская власть постановила демонтировать билборды, на которых размещена реклама городского головы Харькова (2006-2010) Михаила Добкина.

В середине апреля Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск рекламной компании против городской власти, которая намеревалась демонтировать билборды с рекламой городского головы Харькова (2006-2010) Михаила Добкина.

Добкин был Харьковским городским головой в 2006-2010 годах и заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова на внеочередных выборах, назначенных на 31 октября. Эксперты считают высокими шансы Михаила Добкина победить на выборах временно исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова.