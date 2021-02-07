На Харьковщине протестовали против высоких тарифов

Люди на час перекрыли дороги в Двуречном Куте и Мерефе

Люди на час перекрыли дороги в Двуречном Куте и Мерефе

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Харьковской области.

В Двуречном Куте акция проходила с 10:00 до 11:10. Около 30 участников на 15 минут перекрыли движение, начав курсировать по пешеходному переходу. Протестующие держали в руках плакаты с надписью "Тарифы по себестоимости". Охрану правопорядка осуществляли 10 сотрудников полиции.

В Мерефе сбор граждан против роста тарифов начался в 12:00 и продолжался до 13:10. Участие в акции приняли 40 человек, за соблюдением порядка следили 20 силовиков.

Напомним, 3 февраля, на Буковине из-за "тарифных протестов" перекрыли движение в с. Звенячин бывшего Заставнивского района.