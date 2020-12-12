В Харьковской области контрабандисты сожгли бус красной и черной икры
Машина контрабандистов попала в ров и не смогла оттуда выбраться
Машина контрабандистов попала в ров и не смогла оттуда выбраться
В Харьковской области на границе с Россией контрабандисты сожгли попавший в ров микроавтобус с красной и черной икрой.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, пишет RegioNews.
Инцидент произошел неподалеку от участка отдела пограничной службы "Волчанск" в Харьковской области. Советский "УАЗ" попал в ров в почти вертикальном положении и не смог оттуда выбраться. Контрабандисты решили сжечь машину вместе с товаром.
Во время осмотра автомобиля украинские пограничники обнаружили останки красной икры, а также тару из-под черной икры. Возможных виновников обнаружить не удалось.
Напомним, 11 декабря украинские пограничники на Закарпатье в пункте пропуска "Лужники" задержали дипломата - гражданина Венгрии с контрабандной партией сигарет.
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