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12 декабря 2020, 12:12 166

В Харьковской области контрабандисты сожгли бус красной и черной икры

12 декабря 2020, 12:12 166
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Машина контрабандистов попала в ров и не смогла оттуда выбраться
Машина контрабандистов попала в ров и не смогла оттуда выбраться
Сожженный бус (скриншот видео Госпогранслужбы)
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В Харьковской области на границе с Россией контрабандисты сожгли попавший в ров микроавтобус с красной и черной икрой.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, пишет RegioNews.

Инцидент произошел неподалеку от участка отдела пограничной службы "Волчанск" в Харьковской области. Советский "УАЗ" попал в ров в почти вертикальном положении и не смог оттуда выбраться. Контрабандисты решили сжечь машину вместе с товаром.

Во время осмотра автомобиля украинские пограничники обнаружили останки красной икры, а также тару из-под черной икры. Возможных виновников обнаружить не удалось.

Напомним, 11 декабря украинские пограничники на Закарпатье в пункте пропуска "Лужники" задержали дипломата - гражданина Венгрии с контрабандной партией сигарет.

Харьковская область граница контрабанда икра автобус
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