В Харькове на островке безопасности легковушка сбила четырех прохожих: один человек в коме

Обстоятельства ДТП выясняет полиция

Обстоятельства ДТП выясняет полиция

Фото: Нацполиция Украины

Трое пешеходов, среди которых 9-летний мальчик, попали в больницу в результате аварии в центре Харькова.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Харьковской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Науки поступило в полицию 7 ноября около 16:10.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на четырех пешеходов, которые находились на островке безопасности.

Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Четвертая пострадавшая получила незначительные травмы и от госпитализации отказалась.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Сейчас осмотр места происшествия продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

По неофициальной информации, которая распространяется телеграмм-каналами за рулем автомобиля-нарушителя находился иностранец, фигурант уголовного дела по статье "хулиганство". Его якобы выпустили из СИЗО под 100 тысяч гривен залога.

Напомним, вчера в Московском районе Харькова в результате столкновения двух автомобилей пострадали 5 человек, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.