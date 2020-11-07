Це стало можливим після переоснащення кардіологічного відділення Уманської ЦРЛ

Це стало можливим після переоснащення кардіологічного відділення Уманської ЦРЛ

Фото: Сергій Сергійчук Facebook

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук, повідомляє RegioNews.

Голова ОДА зазначив, що за кошти державного, обласного і місцевого бюджетів та меценатів придбано новий ангіограф за 23 млн грн та інше медичне обладнання ще на 4 млн грн, а також повністю відремонтовано приміщення за 11 млн грн.

Ми розраховумо, що в Уманській районній лікарні кардіохірургія буде одним із пріоритетних напрямків. Район досить віддалений від обласного центру, тому можливість надання невідкладної медичної допомоги дозволить рятувати більше людей", - поділився планами Сергій Сергійчук.

Голова ОДА відзначив, що можливості порятунку пацієнтів із кардіопатологіями зросли в рази, фахову допомогу надаватимуть без тривалих транспортувань. Відділення і лікарі працюють 24 години 7 днів на добу. Вже за перші тижні роботи в закладі провели 36 коронарографій і 9 стентувань.

Це результат спільної роботи багатьох: депутатів обласної і районних рад, обласного управління охорони здоров’я, долучилися і місцеві підприємці, які розуміють важливість розвитку медицини", - наголосив Сергій Сергійчук.

Окремо голова ОДА подякував медикам та фахівцям, які виростили не одного професіонала у сфері кардіохірургії - директору національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Василю Лазоришинцю та його заступнику з наукової роботи Анатолію Руденку, які дали високу оцінку роботі відділення. Найкращих слів заслужили і фахівці Черкаського обласного кардіоцентру.

Ці люди підтримують уманчан ще з етапу ідеї і дотепер. А тому, впевнені, що з такими надійними Партнерами досягнемо багато", – підсумував голова ОДА.

В Умані розпочали проводити операції на серці У реконструйованому відділенні Уманської центральної районної лікарні... Posted by Сергій Сергійчук on Saturday, November 7, 2020

Нагадаємо, раніше голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук заявив, що тарифи на тепло для черкащан завищені на 20%, і тому він звертався до теплопостачальників щодо зменшення тарифів на опалення і гарячу воду.