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07 листопада 2020, 13:02 425

Депутати харківської облради заговорили про висловлення недовіри голові ОДА Кучеру

07 листопада 2020, 13:02 425
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На думку депутатів, голова ОДА не може взяти під контроль поширення COVID-19 в області
На думку депутатів, голова ОДА не може взяти під контроль поширення COVID-19 в області
Фото: сторінка Володимира Скоробагача в Facebook
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Депутат харківської облради Володимир Скоробагач заявив про ініціювання позачергової сесії облради для висловлення недовіри голові ОДА Олексію Кучеру через бездіяльнысть влади в боротьбі з коронавірусом.

Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Зокрема Скоробагач вказав на той факт, що з 9 листопада в червоній зоні перебуватимуть Харків, Лозова, Первомайський, Чугуїв, а також 9 районів Харківської області.

Депутат підкреслив, що тільки за останню добу в області виявили більше тисячі нових хворих коронавірусом, у тому числі майже 800 осіб – у Харкові.

COVID-19 – не жарт, не сезонний грип, і зараз всі сили повинні бути спрямовані на боротьбу з ним", - зауважив Скоробагач.

Далі депутат повідомив, що заяви керівництва Харківської ОДА суперечать реальній картині в інфекційній лікарні і лікувальних установах, які приймають ковід-пацієнтів. В цьому депутат переконався особисто, відвідавши інфекційну лікарню і поспілкувавшись з головним лікарем цієї лікарні.

Тому депутат вважає за потрібне скликати сесію облради і голосувати за висловлення недовіри Олексію Кучеру, якщо ситуація і далі буде залишатися безконтрольною.

Якщо на наступному тижні ситуація в регіоні не буде взята під контроль, якщо слабкий голова ОДА не піде у відставку, я буду змушений скликати позачергову сесію обласної ради і голосувати за висловлення недовіри голові ОДА, який систематично бреше не тільки журналістам, але і жителям регіону", - заявив Скоробагач.

З 9 листопада в червоній зоні перебуватимуть Харків, Лозова, Первомайський, Чугуїв. А також 9 районів Харківської...

Posted by Vladimir Skorobagach on Saturday, November 7, 2020

Нагадаємо, раніше Олексій Кучер розкритикував заступника мера Харкова Ігоря Терехова за проблеми з коронавірусом в місті.

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