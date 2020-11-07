Депутати харківської облради заговорили про висловлення недовіри голові ОДА Кучеру
Депутат харківської облради Володимир Скоробагач заявив про ініціювання позачергової сесії облради для висловлення недовіри голові ОДА Олексію Кучеру через бездіяльнысть влади в боротьбі з коронавірусом.
Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.
Зокрема Скоробагач вказав на той факт, що з 9 листопада в червоній зоні перебуватимуть Харків, Лозова, Первомайський, Чугуїв, а також 9 районів Харківської області.
Депутат підкреслив, що тільки за останню добу в області виявили більше тисячі нових хворих коронавірусом, у тому числі майже 800 осіб – у Харкові.
COVID-19 – не жарт, не сезонний грип, і зараз всі сили повинні бути спрямовані на боротьбу з ним", - зауважив Скоробагач.
Далі депутат повідомив, що заяви керівництва Харківської ОДА суперечать реальній картині в інфекційній лікарні і лікувальних установах, які приймають ковід-пацієнтів. В цьому депутат переконався особисто, відвідавши інфекційну лікарню і поспілкувавшись з головним лікарем цієї лікарні.
Тому депутат вважає за потрібне скликати сесію облради і голосувати за висловлення недовіри Олексію Кучеру, якщо ситуація і далі буде залишатися безконтрольною.
Якщо на наступному тижні ситуація в регіоні не буде взята під контроль, якщо слабкий голова ОДА не піде у відставку, я буду змушений скликати позачергову сесію обласної ради і голосувати за висловлення недовіри голові ОДА, який систематично бреше не тільки журналістам, але і жителям регіону", - заявив Скоробагач.
З 9 листопада в червоній зоні перебуватимуть Харків, Лозова, Первомайський, Чугуїв. А також 9 районів Харківської...Posted by Vladimir Skorobagach on Saturday, November 7, 2020
Нагадаємо, раніше Олексій Кучер розкритикував заступника мера Харкова Ігоря Терехова за проблеми з коронавірусом в місті.