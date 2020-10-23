Лікарі дозволили Кернесу спілкуватися телефоном — Фукс

Відтепер Кернес може розмовляти по телефону півгодини в день

Відтепер Кернес може розмовляти по телефону півгодини в день

Фото: Facebook

Лікарі клініки «Шаріте», де з 17 вересня проходить лікування Харківський міський голова Геннадій Кернес, дозволили йому говорити по телефону.

Про це повідомив в Telegram бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс, пише RegioNews.

15 хвилин тому розмовляв з Геннадієм Кернесом. Вперше лікарі дозволили йому розмовляти по 30 хвилин в день. Обговорили останні новини та події. Почуває себе добре. Вдячний всім харків'янам за підтримку. Планує незабаром повернутися до роботи", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що, за його інформацією, Кернес почуває себе погано і до виборів в Харків не повернеться.