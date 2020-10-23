Лікарі дозволили Кернесу спілкуватися телефоном — Фукс
Відтепер Кернес може розмовляти по телефону півгодини в день
Відтепер Кернес може розмовляти по телефону півгодини в день
Лікарі клініки «Шаріте», де з 17 вересня проходить лікування Харківський міський голова Геннадій Кернес, дозволили йому говорити по телефону.
Про це повідомив в Telegram бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс, пише RegioNews.
15 хвилин тому розмовляв з Геннадієм Кернесом. Вперше лікарі дозволили йому розмовляти по 30 хвилин в день. Обговорили останні новини та події. Почуває себе добре. Вдячний всім харків'янам за підтримку. Планує незабаром повернутися до роботи", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що, за його інформацією, Кернес почуває себе погано і до виборів в Харків не повернеться.
На мера Хмельницького Симчишина подали заяву до НАБУВсі новини »
23 жовтня 2020, 17:16Олексій Кучер розкритикував заступника Кернеса за саботаж боротьби з пандемією в Харкові
23 жовтня 2020, 11:42У Тернополі напали на кандидата у мери міста Володимира Барну
22 жовтня 2020, 22:47
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос