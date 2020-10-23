Врачи разрешили Кернесу общаться по телефону — Фукс
Отныне Кернес может разговаривать по телефону полчаса в день
Отныне Кернес может разговаривать по телефону полчаса в день
Врачи клиники «Шарите», где с 17 сентября проходит лечение Харьковский городской голова Геннадий Кернес, разрешили ему говорить по телефону.
Об этом сообщил в Telegram бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс, пишет RegioNews.
15 минут назад разговаривал с Геннадием Кернесом. Впервые врачи разрешили ему разговаривать по 30 минут в день. Обсудили последние новости и события. Чувствует себя хорошо. Благодарен всем харьковчанам за поддержку. Планирует скоро вернуться к работе", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что, по его информации, Кернес чувствует себя плохо и к выборам в Харьков не вернется.
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