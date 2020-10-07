Глава Харьковской ОГА Кучер считает, что еще рано говорить о точных причинах падения Ан-26

Алексей Кучер считает, что крушение самолета тесно связано с плачевной ситуацией в отечественной авиации

Алексей Кучер считает, что крушение самолета тесно связано с плачевной ситуацией в отечественной авиации

Фото: Харьковская ОГА

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что публично дискутировать о грубых нарушениях, из-за которых разбился военный самолет Ан-26, можно будет только после официального заключения комиссии.

Об этом Алексей Кучер заявил в интервью каналу Pavlovsky News, пишет RegioNews.

Только после заключения комиссии мы сможем публично подискутировать о грубых нарушениях, из-за которых разбился АН-26", - считает Алексей Кучер.

Также глава Харьковской ОГА раскритиковал меняющуюся позицию спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, который обвинял Кучера в абсурдных и оценочных суждениях из-за приоритета в посадке самолетов, в одном из которых был сын командующего ВВС.

Кроме того, Кучер рассказал, что сегодня он лично приехал в Офис президента решать вопрос задолженности по зарплате Харьковскому авиационному заводу на сумму более 200 млн грн.

В целом, я бы связал эти две истории - трагедию и развитие нашей авиации. Мы всё видим. Это жёсткие и серьёзные, сигналы, что нам надо что-то менять в отношении авиации", - подчеркнул глава ХОГА.

Напомним, сегодня глава комиссии по расследованию причин авиакатастрофы Олег Уруский заявил, что техническая причина нештатной работы левого двигателя - отказ одного из блоков системы его управления.