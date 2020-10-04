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04 жовтня 2020, 15:55 2

Міськвиборчком скасував реєстрацію низки кандидатів у депутати Київради

04 жовтня 2020, 15:55 2
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Найбільшу кількість відмов отримала "Партії Шарія"
Найбільшу кількість відмов отримала "Партії Шарія"
Фото: Depositphotos
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Київська міська територіальна виборча комісія скасувала реєстрацію кількох кандидатів у депутати Київської міської ради від різних політичних сил.

Відповідні постанови оприлюднені на сторінці міськвиборчкому на сайті Київради, пише RegioNews.

Заяви про відмову від балотування кандидатом у депутати у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та відповідному територіальному виборчому окрузі надійшли або від самого кандидата, або від місцевої організації партії, яка його висунула.

Зокрема, скасовано реєстрацію кандидатами в депутати Київради представникам Київської міської організації "Партії Шарія" Андрію Мойсіясі, Євгенії Колеснік, Микиті Наумченку, Майї Шупик, Галині Балацюк, Олесі Березівській і Дмитру Кривицькому.

Також не балотуватимуться висунуті Київською міською організацією партії "Наш край" Світлана Куценко та Олександр Толстанов; організацією партії "Перемога Пальчевського" – Денис Шинкаренко та Яна Мірошниченко; організацією партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" - Оксана Норець та Олег Гаряга.

Скасовано реєстрацію представника територіальної організації партії "Європейська солідарність" Миколи Йосифчука та кандидата від Київської міської організації партії "Громадянський рух "Хвиля" Жанни Коваленко.

Нагадаємо, ЦВК достроково розпустила увесь склад Васильківської і Кагарлицької ТВК через порушення чинного законодавства.

Київрада ТВК Київ Кандидат реєстрація вибори
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