В Ужгороді партії порушують законодавство, розміщуючи рекламу на зупинках транспорту – ОПОРА

Про зафіксовані випадки спостерігачі ОПОРИ повідомили поліцію

Про зафіксовані випадки спостерігачі ОПОРИ повідомили поліцію

На зупинках громадського транспорту в Ужгороді фіксують випадки розміщення друкованих агітаційних матеріалів різних політичних партій та кандидатів, які беруть участь у передвиборчій гонці.

Про це повідомили спостерігачі ОПОРИ, інформує RegioNews.

Повідомляється, що на зупинках в обласному центрі ОПОРА зафіксувала агітацію на користь партії "Слуга народу", ВО "Батьківщина" та інших. Крім цього, деякі селищні та сільські ради визначили місцями для розміщення матеріалів агітації локації, які заборонені Виборчим кодексом. Однак є й такі місцеві ради, які після застереження ОПОРИ змінили свої рішення щодо локацій, де розміщувати агітпродукцію забороняє законодавство.

На автобусних зупинках спостерігачі зафіксували агітаційні плакати із символікою партій ВО "Батьківщина", "Слуга народу", "Пропозиція", "Рідний дім" та іменем чинного міського голови Ужгорода та кандидатом на цю посаду Богданом Андріївим. Також на зупинках транспорту в Ужгороді невідомі розміщують листівки кандидата на міського голову Ужгорода Володимира Юрси", -розповіли в ОПОРІ.

Нагадаємо, У Дніпрі біля входу до облради розмістили рекламу "Слуг народу".