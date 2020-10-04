Список кандидатів до Київради від Радикальної партії очолила дружина Олега Ляшка Росіта
Росіта Ляшко йде на вибори до київської обласної ради першим номером від Радикальної партії
Росіта Ляшко йде на вибори до київської обласної ради першим номером від Радикальної партії
Лідер Радикальної партії України Олег Ляшко, висунув свою дружину Росіту першим номером у списку своєї партії на вибори до київської обласної ради.
Про це свідчать дані ЦВК, передає RegioNews.
Відзначимо, що в списку від "Радикальної партії" є дві сімейні пари.
Одна пара - Микола і Тетяна Загуменні (другий і шостий номер в списку). Подружжя також є першими номерами у партійному списку в окремих округах Київської області.
Крім того, у списку є ще одна сім'я - Вікторія і Вадим Харути займають 16 і 17 місце загальнообласного списку партій відповідно.
Нагадаємо, Марина Порошенко офіційно заявила, що йде в Київраду від "ЄС" на місцевих виборах.
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