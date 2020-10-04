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04 жовтня 2020, 16:23 4

Список кандидатів до Київради від Радикальної партії очолила дружина Олега Ляшка Росіта

04 жовтня 2020, 16:23 4
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Росіта Ляшко йде на вибори до київської обласної ради першим номером від Радикальної партії
Росіта Ляшко йде на вибори до київської обласної ради першим номером від Радикальної партії
Фото: Facebook
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Лідер Радикальної партії України Олег Ляшко, висунув свою дружину Росіту першим номером у списку своєї партії на вибори до київської обласної ради.

Про це свідчать дані ЦВК, передає RegioNews.

Відзначимо, що в списку від "Радикальної партії" є дві сімейні пари.

Одна пара - Микола і Тетяна Загуменні (другий і шостий номер в списку). Подружжя також є першими номерами у партійному списку в окремих округах Київської області.

Крім того, у списку є ще одна сім'я - Вікторія і Вадим Харути займають 16 і 17 місце загальнообласного списку партій відповідно.

Нагадаємо, Марина Порошенко офіційно заявила, що йде в Київраду від "ЄС" на місцевих виборах.

Дружина глави МЗС Євгена Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах в Київраду.

вибори Київрада Київська область Олег Ляшко Кандидат радикальна партія Дружина
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