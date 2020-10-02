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02 жовтня 2020, 17:27 3

Суд у справі Кернеса у Полтаві перенесли майже на два місяці

02 жовтня 2020, 17:27 3
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Причина - неявка учасників справи через карантин
Причина - неявка учасників справи через карантин
Фото: Politeka
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Київський райсуд Полтави переніс майже на два місяці підготовче засідання у справі щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі, катуваннях та погрозі вбивством двох активістів Харківського Євромайдану у січні 2014 року.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Кернеса Олександр Гунченко, передає RegioNews.

Підготовче судове засідання в справі проти Геннадія Кернеса та двох його охоронців перенесли. Причина - неявка учасників справи через карантин. До того ж Кернес зараз лікується у Німеччині", - зазначив адвокат.

За його словами чергове засідання призначено на 20 листопада.

Як відомо, охоронці за наказом Геннадія Кернеса у січні 2014 року викрали і побили учасників харківського Євромайдану Сергія Ряполова і Олександра Кутяніна, котрі фотографували номерні знаки автомобілів біля готелю "Національ", де мешкає міський голова.

Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького обвинувачують за ч.2-3 ст. 27, ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч.2-3 ст. 27, ч.2 ст. 127 (катування), ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 15 років ув’язнення. Всі троє не вважають себе винними.

Засідання у цій справі переносять вже не вперше, щоразу через неявку обвинувачених.

Кернес Геннадій суд Харьків Полтава мер Майдан
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