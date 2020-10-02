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02 жовтня 2020, 18:21 3

На Харківщині у працівника СБУ вилучили арсенал зброї та наркотики

02 жовтня 2020, 18:21 3
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ДБР повідомило йому про підозру
ДБР повідомило йому про підозру
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Працівник СБУ підозрюється у зберіганні вогнепальної зброї та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу та у придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ДБР.

Правоохоронець без жодних дозволів зберігав вдома автомат "АКС-74", понад 3 тисячі патронів калібру 5.45 мм, дві гранати Ф-1 та вибухову речовину метальної дії.

Крім того, під час санкціонованого обшуку у його помешканні виявили психотропну речовину - амфетамін загальною масою більше 12 грамів.

На Харківщині у працівника СБУ вилучили арсенал зброї та наркотичні речовини - йому повідомлено про...

Опубліковано Державне бюро розслідувань Пʼятниця, 2 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, у Харкові зловили шахрайку-рецидивістку, яку два роки розшукувала поліція.

ДБР підозра СБУ наркотики зброя Харьків
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