На Харківщині у працівника СБУ вилучили арсенал зброї та наркотики
ДБР повідомило йому про підозру
ДБР повідомило йому про підозру
Працівник СБУ підозрюється у зберіганні вогнепальної зброї та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу та у придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ДБР.
Правоохоронець без жодних дозволів зберігав вдома автомат "АКС-74", понад 3 тисячі патронів калібру 5.45 мм, дві гранати Ф-1 та вибухову речовину метальної дії.
Крім того, під час санкціонованого обшуку у його помешканні виявили психотропну речовину - амфетамін загальною масою більше 12 грамів.
На Харківщині у працівника СБУ вилучили арсенал зброї та наркотичні речовини - йому повідомлено про...Опубліковано Державне бюро розслідувань Пʼятниця, 2 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, у Харкові зловили шахрайку-рецидивістку, яку два роки розшукувала поліція.
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