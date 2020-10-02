На Харьковщине у работника СБУ изъяли арсенал оружия и наркотики

ГБР сообщило ему о подозрении

ГБР сообщило ему о подозрении

Работник СБУ подозревается в хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения и в приобретении и хранении психотропных веществ без цели сбыта.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Правохранитель без всяких разрешений хранил дома автомат "АКС-74", более 3 тысяч патронов калибра 5.45 мм, две гранаты Ф-1 и взрывчатое вещество метательного действия.

Кроме того, во время санкционированного обыска в его доме обнаружили психотропное вещество - амфетамин общей массой более 12 граммов.

На Харьковщине у работника СБУ изъяли арсенал оружия и наркотические вещества - ему сообщено о... Опубликовано Государственное бюро расследований Пятница, 2 октября 2020 г.

Напомним, в Харькове поймали мошенницу-рецидивистку, которую два года разыскивала полиция.