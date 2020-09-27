Єдиний вцілілий у авіакатастрофі курсант дав свідчення ДБР

Стан здоров`я курсанта покращується

Стан здоров`я курсанта покращується

Фото: Олексій Кучер Facebook

Стан 20-річного В’ячеслава Золочевського – єдиного курсанта, що вижив в авіакатастрофі військового літака Ан-26 поблизу Чугуєва, – середнього ступеня тяжкості з тенденцією до покращення. Золочевський вже дав покази слідчим Державного бюро розслідувань.

Про це пише RegioNews з посиланням на медіа групу "Об`єктив".

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що з В’ячеславом Золочевським вже зустрічалися слідчі Державного бюро розслідувань, яким він дав покази щодо авіакатастрофи.

Певні обставини, які він згадував, вже викладені у протоколі допиту. Я думаю, що пізніше про це стане більш відомо. Сьогодні він повідомив, що Господь зберіг його життя, тому що він знаходився у певній капсулі. Частиною літака прикрило його, тому, власне, вогонь не дістав його. Він прийшов до тями, і це надало можливість йому покинути ту частину літака, яка палала у вогні" ,- повідомив Кучер.

Як розповів начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун, добу В’ячеслав Золочевський провів з позитивною динамікою.

Динамічні показники в нормі, показники крові та інші – також у нормі. Сьогодні зробили перев’язку. Рани загоюються первинним натягом. Доповнень до лікування не потребує. Медикаментів та фахового рівня лікуючих лікарів вистачає для успішного лікування постраждалого", – розповів Хорошун.

Також він додав, що емоційний стан курсанта нормальний.

Нагадаємо, Завтра у Харкові почнуть проводити ДНК-експертизу тіл загиблих в авіакатастрофі.

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