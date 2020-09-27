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27 сентября 2020, 15:19 4

Единственный уцелевший в авиакатастрофе курсант дал показания ГБР

27 сентября 2020, 15:19 4
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Состояние здоровья курсанта улучшается
Состояние здоровья курсанта улучшается
Фото: Алексей Кучер Facebook
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Состояние 20-летнего Вячеслава Золочевского – единственного курсанта, выживших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 вблизи Чугуева, средней степени тяжести с тенденцией к улучшению. Золочевский уже дал показания следователям Государственного бюро расследований.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на медиа группу "Объектив".

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал, что с Вячеславом Золочевским уже встречались следователи Государственного бюро расследований, которым он дал показания относительно авиакатастрофы.

Определенные обстоятельства, которые он упоминал, уже изложены в протоколе допроса. Я думаю, что позже об этом станет известно. Сегодня он сообщил, что Господь сохранил его жизнь, потому что он находился в определенной капсуле. Частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его. Он пришел в себя, и это позволило ему покинуть ту часть самолета, которая пылала в огне" ,- сообщил Кучер.

Как рассказал начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун, сутки Вячеслав Золочевский провел с положительной динамикой.

Динамические показатели в норме, показатели крови и другие – также в норме. Сегодня сделали перевязку. Раны заживают первичным натяжением. Дополнительного лечения не требует. Медикаментов и профессионального уровня лечащих врачей хватает для успешного лечения пострадавшего", – рассказал Хорошун.

Также он добавил, что эмоциональное состояние курсанта нормальное.

Напомним, Завтра в Харькове начнут проводить ДНК-экспертизу тел погибших в авиакатастрофе.

В авиакатастрофе под Харьковом погиб сын депутата Николаевского облсовета.

ГБР авиакатастрофа Харьков самолет Кучер Алексей лечение курсант
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