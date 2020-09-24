Місцеві вибори: 30% українців не знають про депутатів партій, за які вони голосуватимуть

24% досі не визначилися з кандидатом

24% досі не визначилися з кандидатом

Про представників партії, за яку громадяни хотіли б проголосувати на місцевих виборах у своєму населеному пункті, не знають 30% громадян, 24% досі не визначилися з кандидатом.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва, інформує RegioNews.

"Про наявність представництва партії у своєму населеному пункті, яку громадяни хотіли б підтримати на місцевих виборах, відомо 34% опитаних, 30% не знають про це, а 11% відповіли, що в населеному пункті, де вони проживають, такого представництва немає”, — йдеться у результатах дослідження.

Також 24% респондентів відповіли, що ще не змогли визначитися з кандидатом. Зазначається, що політичні партії більш активно працюють з жителями східних областей, де 40% респондентів знають про наявність таких осередків у своїх громадах.

"31% опитаних по країні підтримали б на місцевих виборах ту саму партію, за яку вони проголосували б і на виборах у Верховну Раду. 28% схиляються до голосування за ту саму партію, проте не виключають, що вони можуть проголосувати за іншу політичну силу. 7,5% точно голосуватимуть за іншу партію”, — йдеться у результатах дослідження.

Додамо, дослідження було проведене з 14 по 19 серпня в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму та окупованих територій Донбасу. Опитано було більше ніж 2 тис. респондентів серед дорослого населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше повідомлялося, що вибори через коронавірус можуть проігнорувати понад 20% українців.