Кернеса можуть відправити на лікування в Німеччину

Його стан розцінюють як важкий

Його стан розцінюють як важкий

Про це повідомляє Telegram-канал Політика Країни, пише RegioNews.

Повідомляється, що Кернес не в комі, але хвороба (коронавірус) протікає в дуже складній формі. У зв'язку з цим друзі і родичі Кернеса розглядають варіант його перевезення на лікування в одну з країн Європи. Спочатку розглядався варіант Вени, але тепер в пріоритеті Німеччина.

Не виключено, що його відправлять до клініки Шаріте, де зараз лікується Навальний. Зараз вирішуються як юридичні і технічні питання, пов'язані з транспортуванням хворого, так і суто медичні – серед харківських лікарів поки що немає єдиної думки, наскільки переліт для Геннадія Адольфовича безпечний. Але рішення, швидше за все, буде ухвалено вже найближчим часом, - говорить джерело, близьке до мера Харкова.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебуває на стаціонарному лікуванні.