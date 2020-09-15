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15 вересня 2020, 20:43 4

Кернеса можуть відправити на лікування в Німеччину

15 вересня 2020, 20:43 4
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Друзі і родичі мера Харкова Геннадія Кернеса розглядають можливість відправки його на лікування в Берлін.

Про це повідомляє Telegram-канал Політика Країни, пише RegioNews.

Повідомляється, що Кернес не в комі, але хвороба (коронавірус) протікає в дуже складній формі. У зв'язку з цим друзі і родичі Кернеса розглядають варіант його перевезення на лікування в одну з країн Європи. Спочатку розглядався варіант Вени, але тепер в пріоритеті Німеччина.

Не виключено, що його відправлять до клініки Шаріте, де зараз лікується Навальний. Зараз вирішуються як юридичні і технічні питання, пов'язані з транспортуванням хворого, так і суто медичні – серед харківських лікарів поки що немає єдиної думки, наскільки переліт для Геннадія Адольфовича безпечний. Але рішення, швидше за все, буде ухвалено вже найближчим часом, - говорить джерело, близьке до мера Харкова.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебуває на стаціонарному лікуванні.

Кернес Геннадій Харьків мер коронавірус лікування Німеччина
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