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01 вересня 2020, 14:52 4

У школах Харкова дітям вручили сувеніри із символікою партії Кернеса

01 вересня 2020, 14:52 4
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Роздачу агітаційної продукції зафіксували одразу в кількох районах міста
Роздачу агітаційної продукції зафіксували одразу в кількох районах міста
Фото: Telegram
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У навчальних закладах Харкова 1 вересня учням на святі першого дзвоника вручили подарунки із агітацією чинного мера міста Геннадія Кернеса та його політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків».

Про це у соціальних мережах повідомили батьки учнів, інформує RegioNews.

На опублікованих батьками фотографіях фото видно, що учні отримали поліетиленові пакети з одноразовими захисними масками, екоторбинки, браслети та блокноти.

На подвір`ї однієї з шкіл роздавали повітряні кульки із партійною символікою.

Нагадаємо, Геннадій Кернес перерахував 1,8 мільйона гривень партії, від якої він ітиме на вибори

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