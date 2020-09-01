У школах Харкова дітям вручили сувеніри із символікою партії Кернеса

Роздачу агітаційної продукції зафіксували одразу в кількох районах міста

Роздачу агітаційної продукції зафіксували одразу в кількох районах міста

Фото: Telegram

У навчальних закладах Харкова 1 вересня учням на святі першого дзвоника вручили подарунки із агітацією чинного мера міста Геннадія Кернеса та його політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків».

Про це у соціальних мережах повідомили батьки учнів, інформує RegioNews.

На опублікованих батьками фотографіях фото видно, що учні отримали поліетиленові пакети з одноразовими захисними масками, екоторбинки, браслети та блокноти.

На подвір`ї однієї з шкіл роздавали повітряні кульки із партійною символікою.

Нагадаємо, Геннадій Кернес перерахував 1,8 мільйона гривень партії, від якої він ітиме на вибори