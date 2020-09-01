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01 сентября 2020, 14:52 4

В школах Харькова детям вручили сувениры с символикой партии Кернеса

01 сентября 2020, 14:52 4
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Раздачу агитационной продукции зафиксировали сразу в нескольких районах города
Раздачу агитационной продукции зафиксировали сразу в нескольких районах города
Фото: Telegram
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В учебных заведениях Харькова 1 сентября ученикам на празднике первого звонка вручили подарки с агитацией действующего мэра города Геннадия Кернеса и его политической партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков».

Об этом в социальных сетях сообщили родители учеников, передает RegioNews.

На опубликованных родителями фотографиях фото видно, что ученики получили полиэтиленовые пакеты с одноразовыми защитными масками, экосумки, браслеты и блокноты.

Во дворе одной из школ также раздавали воздушные шарики с партийной символикой.

Напомним, Геннадий Кернес перечислил 1,8 миллиона гривен партии, от которой он пойдет на выборы

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