Кличко призначив собі нового заступника: хто ним став

Посадовець є депутатом Київської міської ради

Посадовець є депутатом Київської міської ради

Фото: КМДА

Відповідне розпорядження №581 підписано 31 серпня 2020 року, передає RegioNews.

Зазначимо, що Харченко посів місце Володимира Слончака, якого Віталій Кличко звільнив після нападу на поліцейських.



Відомо, що Харченко народився 12 жовтня 1980 року. Має визу освіту, у 2003 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", юрист. У 2003 році – Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю "Економіка підприємства", економіст. У 2010 закінчив Kennesaw State University (США) та отримав кваліфікацію "магістр адміністрування".



Трудову діяльність розпочав у 2003 році помічником прокурора Ніжинської міжрайпрокуратури Чернігівської області. У 2005 році працював начальником юридичного управління ТОВ "Юридична фірма "Захист".



У 2005-2007 роках – начальник юридичного управління ТОВ "Менеджмент. Інновації. Розвиток". Із 2006 до 2020-го займався підприємницькою діяльністю у галузі права та адвокатською діяльністю. З 2018 року до цього часу працював на посаді начальника юридичного управління ПП "ОвручГазАвто".



Харченко є позафракційним депутатом Київської міської ради.

Нагадаємо, 27 квітня заступника Кличка Володимира Слончака затримали за напад на працівника поліції.

Того ж дня мер Києва Віталій Кличко вибачився за підлеглого і звільнив Слончака за побиття поліцейського. Відтоді посада заступника голови КМДА залишалася вакантною.

23 липня кандидатуру Олександра Харченка погодили на посаду заступника голови КМДА.