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11 серпня 2020, 14:04 7

У "Слузі народу" розповіли, де візьмуть гроші на підвищення "мінімалки"

11 серпня 2020, 14:04 7
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У вересні в Україні має відбутися підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень
У вересні в Україні має відбутися підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень
Фото: з відкритих джерел
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Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев розповів, що кошти на підвищення мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень віднайдуть завдяки економії на обслуговуванні державного боргу.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Можливо, через економію з обслуговування державного боргу (знайдуться кошти — ред.). Хоча я б при дефіциті у 7,5%, не говорив би про якусь економію на обслуговуванні державного боргу. Це величезні гроші, це гроші, джерела на які нам ще треба віднайти", - сказав Гетманцев.

Депутат додав, що до кінця року Україна розраховує отримати фінансову підтримку від Міжнародного валютного фонду, Єврокомісії та Світового банку.

Нагадаємо, парламент може зібратися на позачергову сесію 25 серпня. Планується ухвалити законопроєкт про збільшення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень.

зарплати гроші Слуга народа економіка депутат
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