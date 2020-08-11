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11 серпня 2020, 13:16 10

"Це загроза від влади": Богдан розповів про підпал свого автомобіля

11 серпня 2020, 13:16 10
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Ексголова Офісу президента повідомив, що не сприймає втрату близько до серця
Ексголова Офісу президента повідомив, що не сприймає втрату близько до серця
Фото: з відкритих джерел
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Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан підтвердив інформацію ЗМІ про те, що сьогодні вранці підпалили його машину - Tesla Model S, яка згоріла дотла.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пост Богдана у Facebook.

За його словами, це втрата важка, але він не сприймає це близько до серця. Більш того, він вважає це загрозою від влади.

Оскільки це лише один момент у низці кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль в ЗМІ, я розцінюю це, як загрозу від влади. Крім того, простежується певний символізм - рівно півроку з тих пір, як я щасливим звільнився з посади Керівника Офісу Президента", - зазначив він.

Богдан також зазначає, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники "сидять у високих владних кабінетах".

"Його співучасники сидять у високих владних кабінетах, однак дорогі, кризові історії - моя робота.Перекладаю - це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік))) Ну що ж, будемо зараз активно виводити Вас на чисту воду і постараємось забезпечити Вас комфортними умовами відбування покарання (про комфортні - не обіцяю)", - підкреслив Богдан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишнього керівника Офісу президента Андрію Богдану сьогодні вночі підпалили автомобіль Tesla Model S. У поліції вже відкрили кримінальну справу за фактом підпалу.

У 03:23 пожежу загасили, але в машині було знищено салон, багажник, дах, заднє і переднє скло, два задніх колеса та пошкоджено покриття. За повідомленням Нацполіції, від вогню також постраждали автомобілі, припарковані поруч з Tesla - Mazdа і Honda, які належать місцевим жителям.

Андрій Богдан підпал транспорт Офіс президента конфлікт авто
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