Новый топ-чиновник Харьковской ОГА за год купил 14 земельных участков, 6 домов и 2 авто

При этом годовая зарплата Дмитрия Мирного составила всего 50 тысяч гривен

При этом годовая зарплата Дмитрия Мирного составила всего 50 тысяч гривен

Фото: Комсомольская правда

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской областной государственной администрации Дмитрий Мирный в прошлом году приобрел 14 земельных участков, шесть домов в Харькове и два автомобиля.

Это стало известно из декларации Мирного, опубликованной на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, пишет RegioNews.

Особенно приметны в декларации новые Lexus RX300 2018 года выпуска за 1,5 млн грн и Lexus NX200 2018 года выпуска - за 1,2 млн грн.

Кроме новой недвижимости, у него есть купленная ранее - квартира, дом и 8 земельных участков в Харькове.

При этом, согласно декларации, за прошлый год Мирный заработал в Ассоциации поддержки жилого комплекса, жилищно-строительного кооператива и объединения совладельцев многоквартирных домов 50,4 тысячи грн. Других источников доходов он не указал.

Кроме того, совместный с женой доход составили средства от продажи движимого и недвижимого имущества на общую сумму 2,8 млн грн. Наличными семья хранит 620 тысяч грн и $14 тысяч.

Напомним, 7 августа глава Харьковской ОГА Алексей Кучер подписал распоряжение о назначении Дмитрия Мирного на должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОГА. Из-за карантина полноценный конкурс провести не удалось, его назначили в результате добора.

По информации Харьковского антикоррупционного центра, Мирный - человек из окружения директора департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета Романа Нехорошкова. Ассоциация, где работал Мирный до назначения в ХОГА, находится по тому же адресу, что и департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году Мирный баллотировался от "Оппозиционного блока", который возглавлял Евгений Мураев.

Ранее, 3 августа глава Харьковской ОГА Кучер назначил своего первого заместителя.