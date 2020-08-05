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05 серпня 2020, 13:51 4

У Харківській області вже другий день горить сміттєзвалище площею близько 1 га

05 серпня 2020, 13:51 4
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До гасіння вогню залучили п'ять одиниць техніки
До гасіння вогню залучили п'ять одиниць техніки
Фото: ДСНС
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Ввечері 4 серпня біля міста Красноград Харківської області на території сміттєзвалища сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

На момент прибуття рятувальників її площа становила близько 1 га.

Відомо, що спроби ліквідувати пожежу продовжуються досі, рятувальники вживають всі можливі заходи щодо локалізації вогню.

Для цього були залучені три одиниці пожежно-рятувальної техніки та дві одиниці пристосованої до цілей пожежогасіння техніки місцевих підприємств”, - йдеться в повідомленні.

Загалом упродовж минулої доби не території Харківської області сталося 23 пожежі, в тому числі 15 пожеж сухостою в природних екосистемах та 7 пожеж стерні на полях. Вогнем було знищено близько 15,5 га сухої рослинності.

Нагадаємо, 27 липня пожежа на Луганщині випалила 40 гектарів пшениці. В ДСНС закликають обережно поводитись з вогнем, оскільки пожежі в екосистемах, часто виникають з вини людей.

Харківська область пожежа Сміттєзвалище ДСНС рятувальники
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