У Харківській області вже другий день горить сміттєзвалище площею близько 1 га

До гасіння вогню залучили п'ять одиниць техніки

До гасіння вогню залучили п'ять одиниць техніки

Фото: ДСНС

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

На момент прибуття рятувальників її площа становила близько 1 га.

Відомо, що спроби ліквідувати пожежу продовжуються досі, рятувальники вживають всі можливі заходи щодо локалізації вогню.

Для цього були залучені три одиниці пожежно-рятувальної техніки та дві одиниці пристосованої до цілей пожежогасіння техніки місцевих підприємств”, - йдеться в повідомленні.

Загалом упродовж минулої доби не території Харківської області сталося 23 пожежі, в тому числі 15 пожеж сухостою в природних екосистемах та 7 пожеж стерні на полях. Вогнем було знищено близько 15,5 га сухої рослинності.

Нагадаємо, 27 липня пожежа на Луганщині випалила 40 гектарів пшениці. В ДСНС закликають обережно поводитись з вогнем, оскільки пожежі в екосистемах, часто виникають з вини людей.