Глава Харьковской ОГА не отозвал кандидатуру Мураевой из Кабмина

Алексей Кучер считает ее профессионалом и не замечает скандалов вокруг ее кандидатуры на должность заместителя главы ОГА

Алексей Кучер считает ее профессионалом и не замечает скандалов вокруг ее кандидатуры на должность заместителя главы ОГА

Фото: Радио Свобода

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер не отозвал из Кабинета министров кандидатуру Валерии Мураевой на должность своего заместителя, однако рассматривает и другие варианты назначений.

Об этом Алексей Кучер рассказал в эксклюзивном интервью Regionews. Комментируя скандал вокруг возможного назначения Валерии Мураевой, бывшей жены пророссийского политика Евгения Мураева, своим заместителем, Кучер рассказал, что для него при подборе кадров главным критерием является профессионализм кандидата, а патриот не обязательно должен разговаривать на украинском: Сначала надо определиться с тем, что такое патриотизм. К примеру, кто-то говорит на русском, и активисты начинают кричать, что этот человек не патриот. Я так не считаю. Можно говорить на каком угодно языке и быть настоящим патриотом, любить свою Родину. А какие-то скандалы... Я не замечаю эти скандалы, - отметил глава ОГА. - При выборе кандидата на ту или иную должность руководствуюсь уровнем его профессионализма. Алексей Кучер подтвердил, что не отозвал из Кабмина кандидатуру Мураевой, однако рассматривает также других претендентов на эту должность. Их имена глава ОГА называть отказался, мотивируя тем, что официального представления на них пока что нет. Полный текст эксклюзивного интервью с Алексеем Кучером читайте здесь.

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