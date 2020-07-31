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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 липня 2020, 16:34 3

Постраждалим від повені у західних областях виплатили грошову допомогу

31 липня 2020, 16:34 3
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Загальна сума допомоги складає 92 мільйони гривень
Загальна сума допомоги складає 92 мільйони гривень
Фото: ДСНС
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В Івано-Франківській області родини чотирьох загиблих внаслідок червневої повені отримали по 200 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Про це повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, передає RegioNews.

Чотирьом родинам загиблих під час повені виплатили 800 тисяч гривень", — зазначив він.

За його словами, три родини вже отримали гроші, ще одна оформлює необхідні документи, через що сталася затримка в наданні допомоги.

Він додав, що 14 родин, які залишились без житла через негоду, отримали грошову компенсацію по 300 тис. грн, загалом це понад 4 млн грн.

Більше 270 людей отримали грошову допомогу за другою категорією по 50 тис. грн. і більше двох тисяч людей отримали по 20 тис. грн.

Матеріальна допомога постраждалим від повені складає 92 мільйони гривень. Виплата такої допомоги людям відбувається вперше з 2008 року”, - підсумував Федорів.

Нагадаємо, за підрахунками Кабінету міністрів на Прикарпатті стихія знищила 22 тисячі домогосподарств. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що за підтоплені будинки на Прикарпатті будуть виплачувати по 8 тисяч гривень.

9 липня стало відомо про четверту смерть внаслідок повені на Прикарпатті.

Івано-Франківськ Михайло Федоров Повінь допомога гроші ОДА
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Постраждалим від повені у західних областях виплатили грошову допомогу
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