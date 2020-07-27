У Харкові під час ремонтних робіт задихнулися четверо комунальників

Вони спустилися до колодязя без засобів захисту

Вони спустилися до колодязя без засобів захисту

Фото: Нацполіція

У Харкові на проспекті Гагаріна під час ремонтних робіт загинули четверо комунальників, за попередніми даними, вони задихнулися.

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними поліцейських, надзвичайна подія сталася на території мулового поля у випускному колодязі.

Троє чоловіків і одна жінка задихнулися газами під час проведення ремонтних робіт, так як спустилися туди без засобів захисту.

Повідомлення про подію надійшло до Основ'янського відділу поліції 27 липня близько 14:15 від працівника комунального підприємства. Він повідомив, що в ході проведення ремонтних робіт на проспекті Гагаріна загинули четверо працівників", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, використовуючи спеціальні засоби захисту, спустилися до колодязя та підняли тіла загиблих, тепер поліція з'ясовує обставини події.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили поліцейських, які катували людей.