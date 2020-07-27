18:32  27 липня
Наступне засідання ТКГ відбудеться 18-19 серпня
15:18  27 липня
Громадяни України будуть отримувати офіційні електронні адреси разом з паспортами
17:43  27 липня
Зведення ООС: два обстріли, втрат немає
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 липня 2020, 17:52 3

На Прикарпатті планують розробити протипаводкову програму

27 липня 2020, 17:52 3
Читайте также на русском языке
Програма буде базуватися на досвіді Закарпатської області
Програма буде базуватися на досвіді Закарпатської області
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківській області планують розробити протипаводкову програму, яка дозволить захистити населені пункти, інфраструктурні об'єкти та землі.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Фраковскої ОДА, передає RegioNews.

На думку чиновників, програма дозволить забезпечити комплексний підхід до управління паводкового стоку в басейнах річок області, а її реалізація сприятиме захисту від затоплення десятків населених пунктів.

Вона дозволить відстежувати ситуацію на річках, моделювати варіанти розвитку паводку і своєчасно вживати заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків", - повідомив глава ОДА Віталій Федорів.

Програма буде базуватися на досвіді Закарпатської області, де вона діє упродовж кількох років.

Нагадаємо, на Прикарпатті почали нараховувати компенсації потерпілим від повеней.

Івано-Франківськ влада ОДА Повінь Програма
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Заступник голови Чернігівської ОДА захворів на COVID-19
27 липня 2020, 14:41
В Україні оголосили штормове попередження, у західних областях можливі підтоплення
27 липня 2020, 10:30
На Івано-Франківщині протестувальники перекрили дорогу "Львів – Мукачево"
23 липня 2020, 15:01
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »