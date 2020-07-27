На Прикарпатті планують розробити протипаводкову програму

Програма буде базуватися на досвіді Закарпатської області

Програма буде базуватися на досвіді Закарпатської області

Фото: ДСНС

В Івано-Франківській області планують розробити протипаводкову програму, яка дозволить захистити населені пункти, інфраструктурні об'єкти та землі.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Фраковскої ОДА, передає RegioNews.

На думку чиновників, програма дозволить забезпечити комплексний підхід до управління паводкового стоку в басейнах річок області, а її реалізація сприятиме захисту від затоплення десятків населених пунктів.

Вона дозволить відстежувати ситуацію на річках, моделювати варіанти розвитку паводку і своєчасно вживати заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків", - повідомив глава ОДА Віталій Федорів.

Програма буде базуватися на досвіді Закарпатської області, де вона діє упродовж кількох років.

Нагадаємо, на Прикарпатті почали нараховувати компенсації потерпілим від повеней.