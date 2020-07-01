Кучер хоче взяти в заступники колишню дружину проросійського політика
Колишня дружина проросійського політика Євгенія Мураєва Валерія може стати заступницею голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера.
Про це 1 липня він заявив під час спілкування із журналістами, передає RegioNews.
Мураєва дійсно розглядається. Я враховую думку суспільства", - сказав Кучер.
Він додав, що крім Мураєвої розглядає багато кандидатур на заступників. Він також прокоментував ділові якості Мураєвої, які дають можливість призначити її на посаду заступника голови Харківської ОДА.
Тому що вона є потужним фахівцем. Ми з нею спілкувалися. В неї є певна концепція розвитку у тих напрямках, які я на сьогоднішній день пропоную. Це, зокрема, власне, і медицина. Тому що у нас є певні проблеми. І тут в якості адміністратора, я думаю, що людина зможе спрацювати", - сказав Кучер.
Він також підкреслив, що остаточне рішення щодо кандидатів на заступників ще не прийняте.
Нагадаємо, голова ОДА не виключає посилення карантину на Харківщині.