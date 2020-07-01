19:21  01 липня
Кабмін звільнив чотирьох заступників Шкарлета
16:13  01 липня
Хабар у $6 млн: НАБУ та САП повідомили про підозру ексміністру Злочевському
20:32  01 липня
Голова Сумської ОДА отримав догану від президента
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
01 липня 2020, 16:50 5

Харківську податкову службу обшукує ДБР

01 липня 2020, 16:50 5
Читайте также на русском языке
Місцеві податківці не стягнули з реалізатора корейських товарів понад 8 мільйонів гривень штрафу
Місцеві податківці не стягнули з реалізатора корейських товарів понад 8 мільйонів гривень штрафу
Читайте также
на русском языке

Двом головним державним ревізорам-інспекторам одного з управлінь Державної податкової служби в Харківській області повідомили про підозру у службовій недбалості.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідство встановило, що в 2018 році інспектори проводили виїзну перевірку реалізатора корейських товарів в Україні, який недобросовісно платив податки. За результатами перевірки податківці повинні були внести дані про порушення в відповідні акти, однак цього не зробили.

Через недбале ставлення до своїх службових обов'язків податківці упустили факти порушення податкового законодавства в діяльності платника податків і не відобразили їх у відповідному акті перевірки", – повідомляє ДБР.

У результаті бюджет недоотримав 8,1 млн грн.

Зараз слідчі ДБР проводять два санкціонованих обшуки у приміщеннях територіального органу Державної податкової служби.

Якщо вина підозрюваних буде доведена, їм загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з штрафом від 4 250 до 12 750 гривень.

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня, чиновників Харківської ОДА звинуватили у привласненні півмільйона гривень.

обшуки ДБР Харьків штраф податкова служба халатність
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
МВС: Система автофіксації буде стежити не лише за швидкістю
01 липня 2020, 15:27
Порошенко відмовився давати свідчення в ДБР
01 липня 2020, 15:09
Порошенко прибув на допит в ДБР
01 липня 2020, 13:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Всі публікації »
Сергій Возний
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Всі блоги »