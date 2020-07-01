Харківську податкову службу обшукує ДБР

Місцеві податківці не стягнули з реалізатора корейських товарів понад 8 мільйонів гривень штрафу

Місцеві податківці не стягнули з реалізатора корейських товарів понад 8 мільйонів гривень штрафу

Двом головним державним ревізорам-інспекторам одного з управлінь Державної податкової служби в Харківській області повідомили про підозру у службовій недбалості.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідство встановило, що в 2018 році інспектори проводили виїзну перевірку реалізатора корейських товарів в Україні, який недобросовісно платив податки. За результатами перевірки податківці повинні були внести дані про порушення в відповідні акти, однак цього не зробили.

Через недбале ставлення до своїх службових обов'язків податківці упустили факти порушення податкового законодавства в діяльності платника податків і не відобразили їх у відповідному акті перевірки", – повідомляє ДБР.

У результаті бюджет недоотримав 8,1 млн грн.

Зараз слідчі ДБР проводять два санкціонованих обшуки у приміщеннях територіального органу Державної податкової служби.

Якщо вина підозрюваних буде доведена, їм загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з штрафом від 4 250 до 12 750 гривень.

Нагадаємо, сьогодні, 1 липня, чиновників Харківської ОДА звинуватили у привласненні півмільйона гривень.