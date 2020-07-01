Порошенко відмовився давати свідчення в ДБР
Начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко, який прийшов на допит 1 липня, відмовився давати свідчення у бюро в якості підозрюваного у кримінальному провадженні.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.
Порошенко прийшов до слідчого ДБР для допиту в якості підозрюваного. Він відмовився від дачі показань по суті пред'явленої підозри, також йому вручали повістки на допит на інші дати, але він у присутності понятих відмовився отримувати зазначені повістки", - розповів Приймачок.
Також він додав, що захиснику Порошенка вручили копію клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього президента та екс-заступника голови СЗР Сергія Семочко.
Раніше повідомлялося, що п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в середу, 1 липня, прийшов на допит в Державне бюро розслідувань.