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01 липня 2020, 15:09 5

Порошенко відмовився давати свідчення в ДБР

01 липня 2020, 15:09 5
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У присутності понятих він відмовився отримувати нові повістки на допит
У присутності понятих він відмовився отримувати нові повістки на допит
Фото: з відкритих джерел
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Начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко, який прийшов на допит 1 липня, відмовився давати свідчення у бюро в якості підозрюваного у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Порошенко прийшов до слідчого ДБР для допиту в якості підозрюваного. Він відмовився від дачі показань по суті пред'явленої підозри, також йому вручали повістки на допит на інші дати, але він у присутності понятих відмовився отримувати зазначені повістки", - розповів Приймачок.

Також він додав, що захиснику Порошенка вручили копію клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього президента та екс-заступника голови СЗР Сергія Семочко.

Раніше повідомлялося, що п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в середу, 1 липня, прийшов на допит в Державне бюро розслідувань.

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