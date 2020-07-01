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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
01 июля 2020, 16:50 5

Харьковскую налоговую службу обыскивает ГБР

01 июля 2020, 16:50 5
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Местные налоговики не взыскали с реализатора корейских товаров более 8 миллионов гривен штрафа
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Двум главным государственным ревизорам-инспекторам одного из управлений Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщили о подозрении в служебной халатности.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГБР.

Следствие установило, что в 2018 году инспекторы проводили выездную проверку реализатора корейских товаров в Украине, который недобросовестно платил налоги. По результатам проверки налоговики должны были внести данные о нарушениях в соответствующие акты, однако этого не сделали.

Из-за халатного отношения к своим служебным обязанностям налоговики упустили факты нарушения налогового законодательства в деятельности налогоплательщика и не отобразили их в соответствующем акте проверки", – сообщает ГБР.

В итоге бюджет недополучил 8,1 млн грн.

Сейчас следователи ГБР проводят два санкционированных обыска в помещениях территориального органа Государственной налоговой службы.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с штрафом от 4 250 до 12 750 гривен.

Напомним, сегодня, 1 июля, чиновников Харьковской ОГА обвинили в присвоении полумиллиона гривен.

обыски ГБР Харьков штраф налоговая служба халатность
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