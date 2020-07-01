Чиновників Харківської ОДА звинуватили у привласненні півмільйона гривень

Посадовці вносили недостовірні відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт

Посадовці вносили недостовірні відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що до "схеми" з привласнення бюджетних коштів причетні директор одного з департаментів обласної держадміністрації, його заступник та керівник комерційної структури.

Фірма останнього виконувала поточний ремонт мереж електропостачання багатоквартирних житлових будинків у м. Лозова.

З метою привласнення коштів посадовці вносили завідомо недостовірні відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт.

Як зазначається, унаслідок таких протизаконних дій обласному бюджету завдано збитків на суму понад пів мільйона гривень.

Злочинну діяльність посадових осіб викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою Харківщини.

Директорові департаменту Харківської ОДА, його заступникові та керівникові комерційної структури повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Раніше повідомлялось, що у Харкові судитимуть групу шахраїв, які, продаючи через Інтернет товари масового споживання за низькими цінами, обдурили громадян з кількох областей України на більш ніж два мільйони гривень.