Порошенко прибув на допит в ДБР

Біля будівлі ДБР проходить мітинг на підтримку політика

Біля будівлі ДБР проходить мітинг на підтримку політика

REUTERS/Gleb Garanich

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в середу, 1 липня, прийшов на допит в Державне бюро розслідувань у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє пресслужба партії, передає RegioNews.

Разом з Порошенком під стіни ДБР прийшли нардепи "Євросолідарності" і колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, який очолить виборчий штаб "Євросолідарності" на місцевих виборах, які повинні відбутися 25 жовтня.

Також під стінами ДБР проходить мітинг на підтримку Порошенка, на якому присутні його прибічники і однопартійці.

Учасники мітингу тримають плакати з написами "Зе end", "Stop Зе", "Ні - політичним репресіям".

Виступаючи перед присутніми на мітингу Порошенко зазначив, що за політичними переслідування опозиції, волонтерів і активістів, на його думку, ховається некомпетентність влади.

Він підкреслив, що кримінальні переслідування стосуються не тільки його, але і всіх патріотів України.

"Чи могли ви собі уявити всього 13 місяців тому, що ДБР буде де-факто очолювати адвокат Януковича, який вчинив державний злочин, який запросив російські війська в Україну, який разом з Путіним винен в окупації? На сьогоднішній день мова йде не тільки і не стільки про Порошенка, мова йде про патріотів, волонтерів. Десятки і сотні волонтерів та добровольців, які винні лише в тому, що вони дуже люблять Україну і готові життя віддати за Україну. Цього вони бояться", - повідомив політик.

П'ятий президент упевнений, що нинішні дії влади руйнують армію, і країна сьогодні не здатна чинити опір агресору.

Перше, що вони хочуть скорочувати - це наша армія: скорочувати десантно-штурмові війська, нашу славну піхоту, винищувальні ескадрильї Повітряних сил", - зазначив Порошенко.

В 14:00 Печерський суд має продовжити засідання по обранню запобіжного заходу Порошенку.

Раніше повідомлялося, що адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков записав відео-відповідь генерального прокурора Ірини Венедіктової, яка 30 червня у відеоролику пояснювала підозри у справі Порошенко.